На Украине почти 2 млн человек остались без электричества из-за сбоя в системе

Технологический сбой привел к отказу части энергосистемы Украины, сообщили в Минэнерго страны.
В результате поломки без энергоснабжения остались больше двух миллионов граждан, отметили в ведомстве. Сбой системы произошел 30 мая и привел к веерным отключениям электричества. В министерстве назвали его самым масштабным с февраля 2023 года.
Проблемы наблюдались в Киевской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областях страны. Также сбои произошли в Одесской, Харьковской и Черкасской, Хмельницкой областях и на части Запорожской области, занятой украинскими войсками.
Напомним, что 25 мая ряд регионов страны также оставались без энергоснабжения. Проблемы возникли из-за обстрелов и погодных условий.