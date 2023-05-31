Путин заявил, что иностранцы освободили рынок для российских дизайнеров одежды

Российским дизайнерам и производителям одежды крайне повезло, так как зарубежные конкуренты освободили для них огромный рынок. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время визита в конструктивное пространство «Зотов» на Ходынке.
Глава государства встретился с Георгием Ростовщиковым, возглавляющим ресурсный центр Fashion Hub Russia. При этом в ходе беседы он отметил, что благодаря уходу западных компаний в РФ освободились торговые точки общей площадью 2 миллиона квадратных метров.
«Вот вам повезло, ваши иностранные коллеги убрали [свою продукцию с российского рынка], освободили вам жизненное пространство», — сказал лидер страны.
Он добавил, что объем внутреннего рынка составляет 2 триллиона рублей в денежном выражении. Эту нишу необходимо заполнить, что с энтузиазмом пообещал сделать собеседник Путина.
Ранее глава Кремля пообещал отечественным разработчикам поспособствовать появлению из видеоигр за рубежом. В частности, речь идет о странах-участницах БРИКС.