Генсек НАТО Столтенберг осудил попытку запуска КНДР спутника-шпиона

Попытка запуска Северной Кореей военного разведывательного спутника повышает напряженность в регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек добавил, что НАТО требует прекратить подобные провокационные шаги. Он также призвал стороны вернутся за стол переговоров для создания устойчивого мира.
«Я решительно осуждаю попытку запуска КНДР военного спутника... Это повышает напряженность и создает серьезные риски для безопасности в регионе и за его пределами», — заявил Столтенберг.
Запуск КНДР ракеты-носителя с военным спутником-шпионом на борту стал поводом для паники в Сеуле. Однако сообщается, что снаряд упал в Желтом море из-за неполадок в двигателе, пишет «Царьград».