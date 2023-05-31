Белград выразил готовность защищать сербов в Косово и Метохии

Насилие в отношении сербов в Косове и Метохии приведет к ответным мерам, заявил глава Минообороны Сербии Милош Вучевич в эфире канала RTS.
По словам министра, вооруженные силы страны будут вынуждены вмешаться в случае агрессии в отношении своих сограждан.
«Речь идет о не дай бог сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всем, что происходило с нами 20 или 30 лет назад», — объяснил Вучевич.
Он отметил рост напряженности в спорном регионе из-за односторонних шагов албанских властей в Приштине. Однако политик добавил, что Сербия стремится к политическому решению конфликта.
Ранее издание «Ридус» сообщило об усилении миссии KFOR в Косово. Решение было принято после ранения 30 бойцов многонационального батальона.