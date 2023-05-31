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Правительство поддержало законопроект о повышении призывного возраста с 2024 года

Общество
Правительство поддержало законопроект о повышении призывного возраста с 2024 года

Правительственная комиссия поддержала законопроект о повышении призывного возраста. Инициатива будет рассмотрена депутатами в рамках весенней сессии.

«Ведомости» сообщают, что предлагается призывать на службу мужчин с 21 года до 30 лет. На данный момент военнообязанными являются граждане от 18 до 27 лет.

Кроме того, планируется постепенное поднятие возраста. Поначалу, в 2024 году, призыв будет осуществляться среди мужчин от 19 до 30 лет. В 2025 году – от 20 до 30 лет, а в 2026 – с 21 года до 30 лет.

Ранее RT сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о возможности проведения выборов в регионах, в которых введено военное положение.
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