Евросоюз не смог гарантировать соблюдения интересов сербского населения в Косово, несмотря на то, что стал главным посредником урегулирования ситуации в регионе. Об этом заявили в постпредстве России при ЕС.
Дипломаты отметили, что руководство Евросоюза пыталось не вмешиваться в новый виток эскалации в Косово. В то же время ЕС полностью продолжает не обращать внимание на причины обострения, игнорируя интересы косовских сербов.
«ЕСовцы, полностью умолчали о генезисе нынешнего кризиса, <...> главные элементы которой — полное игнорирование интересов сербского населения, проживающего на севере края, безоговорочное потакание краевым так называемым «властям», пренебрежение Брюссельскими соглашениями 2013 года,» — говорится в заявлении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в эскалации ситуации в Косово. По ее мнению, именно силы безопасности под эгидой НАТО стали источником ненужного насилия и фактором обострения обстановки в регионе, пишет «Царьград».