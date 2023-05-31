Пострадавшие от украинских обстрелов белгородские предприниматели получат господдержку

Правительство России утвердило меры поддержки имущественного характера для предпринимателей Белгородской области, лишившихся недвижимости из-за украинских обстрелов.
Бизнесмены, утратившие недвижимость из-за украинских обстрелов, смогут заключать договоры аренды объектов государственной и муниципальной собственности без проведения торгов. Федеральное агентство по управлению госимуществом сформирует список объектов недвижимости, в отношении которых возможны договоры аренды без торгов, сообщает bel.ru.
Уточняется, что сроки подобной аренды составят от двух до пяти лет с возможностью пролонгирования таких договоров аренды на новый срок. Предусматривается возможность предоставления отсрочки по арендной плате на срок до одного календарного года.