Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пострадавшие от украинских обстрелов белгородские предприниматели получат господдержку

Общество
Пострадавшие от украинских обстрелов белгородские предприниматели получат господдержку

Правительство России утвердило меры поддержки имущественного характера для предпринимателей Белгородской области, лишившихся недвижимости из-за украинских обстрелов.

Бизнесмены, утратившие недвижимость из-за украинских обстрелов, смогут заключать договоры аренды объектов государственной и муниципальной собственности без проведения торгов. Федеральное агентство по управлению госимуществом сформирует список объектов недвижимости, в отношении которых возможны договоры аренды без торгов, сообщает bel.ru.

Уточняется, что сроки подобной аренды составят от двух до пяти лет с возможностью пролонгирования таких договоров аренды на новый срок. Предусматривается возможность предоставления отсрочки по арендной плате на срок до одного календарного года.
белгородская область бизнес обстрелы
Военкоры ФАН