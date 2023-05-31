Глава СК Бастрыкин поддержал инициативу по ограничению использования электросамокатов

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с поддержкой ограничения использования электросамокатов. Инициаторами идеи стали депутаты политической партии «Единая Россия». Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Члены партии предложили запретить проезд прокатных самокатов с электродвигателем по пешеходным улицам и ограничить их максимальную скорость до 15 километров в час. Также несовершеннолетние не смогут пользоваться этим средством передвижения.
В СК напомнили о предложении главы ведомства разработать меры ответственности для сервисов, которые предоставляют такие мобильные средства в аренду. Отметим, что партийные реформы смогут исправить проблему частых происшествий с электросамокатами.
Напомним, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил запретить передвижение самокатов по пешеходным улицам, ограничить скорость для них, а также исключить их использование лицами моложе 18 лет.