Создатели «Ералаша» снимут документальный фильм о Борисе Грачевском

Авторы «Ералаша» сообщили о планах снять документальный фильм о худруке проекта Борисе Грачевском. Как сообщил генеральный директор проекта Аркадий Григорян, премьера состоится в 2024 году.
Ленту приурочат к 50-летию со дня основания «Ералаша». В нем команда планирует отразить не только биографию покойного Грачевского, но и историю издания.
У студии уже есть проект, посвященный худруку, — «Дядя Боря Ералаш». Короткометражку покажут на открытии международного кинофестиваля «Грачевский». Публике его представят 1 июня.
«Для широкого проката, мне кажется, что это не совсем формат. Мы планируем делать к 50-летию еще документальную ленту, но она будет полнометражной», — подчеркнул гендиректор Аркадий Григорян.
«Ералаш» стал стартом для многих звезд. Например, для актера Александра Головина. В одном из недавних интервью он признался, что больше одного раза не смотрел проекты со своим участием. Причина заключается в том, что он не любит видеть себя на экране.