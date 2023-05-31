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Около 10 беспилотников атаковали Климовский район в Брянской области за сутки

Происшествия
Около 10 беспилотников атаковали Климовский район в Брянской области за сутки

Порядка 10 инцидентов с беспилотниками зарегистрировано в Брянской области за минувшие сутки, рассказали в экстренных службах.

Уточняется, что дроны попытались атаковать Климовский район. Часть БПЛА упали неподалеку от села Куршановичи. Еще несколько беспилотников сбиты или «уложены» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Все инциденты без последствий», — рассказал собеседник РИА Новости.

Другой БПЛА ранее обнаружили на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по региону.
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