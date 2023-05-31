The Washington Times: Путин провел красные линии для победы на Украине

Президент РФ Владимир Путин установил такие правила внешней политики, которые дают ему наибольшие шансы на победу в украинском кризисе. На это в статье для газеты The Washington Times указал обозреватель Питер Моричи.
Глава Кремля провел конкретные красные линии, которыми оказались обладание ядерным оружием и любое сотрудничество с НАТО. На этом фоне, по словам публициста, американский лидер Джо Байден не смог снабдить киевский режим беспилотниками MQ-1C Grey Eagle и ракетными системами.
Хозяин Белого дома опасался негативной реакции со стороны российского коллеги, подчеркнул он. При этом сейчас позиция Вашингтона и его союзников по отношению к Москве заключается в ее сдерживании в зоне конфликта и отказе от активного вмешательства в боевые действия.
«Путин, а не Байден, определяет американскую политику безопасности в Европе», — указано в материале.
Меж тем министерство внутренних дел России объявило в розыск сразу трех украинских военачальников. Сведения о вражеских генералах появились в соответствующей базе ведомства.