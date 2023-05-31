The Washington Times: Путин провел красные линии для победы на Украине

Хозяин Белого дома опасался негативной реакции со стороны российского коллеги, подчеркнул он. При этом сейчас позиция Вашингтона и его союзников по отношению к Москве заключается в ее сдерживании в зоне конфликта и отказе от активного вмешательства в боевые действия.