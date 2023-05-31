ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов «натовского» калибра

Обстрелы ВСУ велись со стороны населенного пункта Нетайлово. В 08:45 было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм по Кировскому району Донецка. Еще шесть снарядов были выпущены по Куйбышевскому и Киевским районам города в 09:20.