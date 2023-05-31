Захарова назвала «абсолютно подлейшей» позицию Запада по атакам беспилотников на Москву

Дипломат сделала такое заявление в ответ на слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Киева есть право использовать военную силу за пределами своей страны. Кроме того, в Совете по национальной безопасности США отметили, что пока «собирают информацию» об атаках дронов в Подмосковье, однако «в целом не поддерживают» подобное.