Захарова назвала «абсолютно подлейшей» позицию Запада по атакам беспилотников на Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила о том, что страны коллективного Запада показали свою подлейшую позицию по поводу атак беспилотных летательных аппаратов в Подмосковье.
«Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им», — сказала Захарова.
Дипломат сделала такое заявление в ответ на слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Киева есть право использовать военную силу за пределами своей страны. Кроме того, в Совете по национальной безопасности США отметили, что пока «собирают информацию» об атаках дронов в Подмосковье, однако «в целом не поддерживают» подобное.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что власти Московской области должным образом сработали при нападении беспилотников. Об этом сообщал RT.