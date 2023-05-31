Московские рентгенологи начинают сотрудничество с коллегами из Китая

Как пишет издание «Вести Подмосковья», встреча состоялась на площадке крупнейшей в мире выставки медоборудования CMEF в Шанхае. Московские рентгенологи поделились опытом своей работы с учеными из КНР и обсудили лучевую диагностику с учетом использования в ней ИИ.