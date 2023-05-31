Московские рентгенологи начинают сотрудничество с коллегами из Китая

Эксперты в области лучевой диагностики из Москвы провели совместное мероприятие со своими китайскими коллегами и договорились о научном взаимодействии. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», встреча состоялась на площадке крупнейшей в мире выставки медоборудования CMEF в Шанхае. Московские рентгенологи поделились опытом своей работы с учеными из КНР и обсудили лучевую диагностику с учетом использования в ней ИИ.
Московские специалисты отметили большой интерес жителей Китая к российским научным разработкам. Кроме того, китайским коллегам был представлен уникальный московский эксперимент по внедрению технологий на основе ИИ в лучевую диагностику, показаны научные достижения и практические результаты, поделились в столичном Центре диагностики и телемедицины.
Так, сегодня ИИ уже может находить симптомы более 20 болезней. Число расшифровок результатов лучевых исследований, сделанных системами с ИИ, превышает девять миллионов. Китайские рентгенологи отметили серьезную научную подготовку российских коллег и заявили о желании дальнейшего двустороннего сотрудничества.