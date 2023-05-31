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Минфин разрешит продавать в duty-free алкоголь пассажирам рейсов по России

Общество
Минфин разрешит продавать в duty-free алкоголь пассажирам рейсов по России

Минфин России подготовил законопроект о беспошлинной торговле алкоголем в аэропортах для пассажиров внутренних рейсов.

Ведомство опубликовало информацию об инициативе на своем официальном сайте. Нововведение призвано поддержать магазины duty-free, а также операторов аэропортов, отметили в министерстве.

«Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России», — говорится в сообщении.

Разрешение на продажу продлится до конца июня 2026 года, добавили в Минфине. Отмечается, что будут установлены особые требования к реализации товара.

Ранее во Франции запретили внутренние авиарейсы на короткие расстояния. Мера призвана сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.
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