Минфин разрешит продавать в duty-free алкоголь пассажирам рейсов по России

Минфин России подготовил законопроект о беспошлинной торговле алкоголем в аэропортах для пассажиров внутренних рейсов.
Ведомство опубликовало информацию об инициативе на своем официальном сайте. Нововведение призвано поддержать магазины duty-free, а также операторов аэропортов, отметили в министерстве.
«Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России», — говорится в сообщении.
Разрешение на продажу продлится до конца июня 2026 года, добавили в Минфине. Отмечается, что будут установлены особые требования к реализации товара.
Ранее во Франции запретили внутренние авиарейсы на короткие расстояния. Мера призвана сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.