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Пенсионерка из Москвы отдала более миллиона рублей экстрасенсу за снятие порчи

Происшествия
Пенсионерка из Москвы отдала более миллиона рублей экстрасенсу за снятие порчи

Пенсионерка из Москвы лишилась 1,2 миллиона рублей после общения с ясновидящей. По данным Telegram-канала SHOT, экстрасенс пообещала женщине снять порчу.

Пожилая россиянка познакомилась с мошенницей на улице. Аферистка заявила, что на той лежит порча. В ходе разговора она призвала пенсионерку говорить только правду и выведала информацию о наличных у женщины.

Во время обряда экстрасенс продемонстрировала якобы сверхъестественные способности и украла средства. Жертва узнала об этом только тогда, когда пришла домой. Она написала заявление в полицию. В настоящий момент правоохранители разыскивают ясновидящую.

Ранее в Звенигороде полиция задержала двух мужчин. Их обвиняют в краже гранитных памятников и надгробных плит. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», похищено 28 мемориальных изделий.
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