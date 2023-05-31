Пенсионерка из Москвы отдала более миллиона рублей экстрасенсу за снятие порчи

Пенсионерка из Москвы лишилась 1,2 миллиона рублей после общения с ясновидящей. По данным Telegram-канала SHOT, экстрасенс пообещала женщине снять порчу.
Пожилая россиянка познакомилась с мошенницей на улице. Аферистка заявила, что на той лежит порча. В ходе разговора она призвала пенсионерку говорить только правду и выведала информацию о наличных у женщины.
Во время обряда экстрасенс продемонстрировала якобы сверхъестественные способности и украла средства. Жертва узнала об этом только тогда, когда пришла домой. Она написала заявление в полицию. В настоящий момент правоохранители разыскивают ясновидящую.
Ранее в Звенигороде полиция задержала двух мужчин. Их обвиняют в краже гранитных памятников и надгробных плит. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», похищено 28 мемориальных изделий.