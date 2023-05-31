В Дагестане осудят 27-летнюю местную жительницу за распространение фейков о ВС РФ

Суд в Дагестане рассмотрит дело 27-летней местной жительницы, связанное с распространением ложной информации о ВС РФ.
Сообщается, что женщина разместила запись в Сети с недостоверными сведениями о российской армии в марте 2022 года. Преступление выявили следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России.
В результате было возбуждено уголовное дело. Жительнице Дагестана грозит до трех лет колонии, пишет Lenta.ru со ссылкой на местное управление Следственного комитета России (СКР).
Борьбу с фейками ранее обсудили в Красноярске. Дискуссия прошла в рамках Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор».