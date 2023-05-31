Нутрициолог Малявина рассказала о пользе капусты

По словам Малявиной, часто можно услышать, что питаяь капустой, можно избавиться от лишних килограммов. Действительно, капуста является диетическим продуктом, так как имеет низкую калорийность (около 25 калорий на 100 граммов продукта). К тому же в капусте много клетчатки, кальция и железа, сообщает «МедиаПоток».