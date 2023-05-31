Нутрициолог Малявина рассказала о пользе капусты

Спортивный диетолог-нутрициолог Татьяна Малявина перечислила полезные свойства капусты.
По словам Малявиной, часто можно услышать, что питаяь капустой, можно избавиться от лишних килограммов. Действительно, капуста является диетическим продуктом, так как имеет низкую калорийность (около 25 калорий на 100 граммов продукта). К тому же в капусте много клетчатки, кальция и железа, сообщает «МедиаПоток».
А еще она богата витаминами группы В, C, K, РР, а также редким витамином U, блокирующем аллергические реакции, проявляющем противоязвенную активность, так как ускоряет заживление слизистой оболочки и нормализует кислотность желудочного сока.