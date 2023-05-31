Иван Охлобыстин cчитает, что Запад заинтересован в «балабановщине» в российском кино

Советский и российский актер Иван Охлобыстин ответил на вопрос о том, почему Запад заинтересован в «балабановщине» в российском кинематографе. Этим он поделился в интервью для шоу на YouTube-канале Metametrica.
Ведущие шоу уточнили, что от киноиндустрии России западные страны ждут мрачные картины, наполненные жестокостью, нелюбовью и черными красками, а не добротой и процветанием.
Охлобыстин отметил, что вкусы диктовались опосредованно. Для того, чтобы стать известным режиссером, заработать достаточное количество средств для хороших жизненных условий, «нужно было снять какую то антисоветчину». После чего попасть в номинацию иностранного фестиваля, вернуться в Россию, пообщаться с руководителями федеральных каналов, рассказать о своих знакомствах в Каннах, где свои картины представляют самые именитые режиссеры. И именно таким образом строить карьеру.
Актер отметил, что в настоящее время это сделалось невозможным. Он не представляет механизма, по которому можно было бы и дальше спекулировать на этом.
«Мы же государство-террорист. За нас все сделали, нам отрубили все искушения», — посмеялся Охлобыстин, напомнив западную формулировку.
На вопрос о том, когда отечественный кинематограф прекратит «испражняться на собственную историю», артист ответил, что это задача для управленцев.
«Нужна культурная среда, культурные люди, которые будут заинтересованы в развитии культуры, при этом не становясь оковами на ногах художника, он должен быть свободным», — резюмировал Иван Иванович.
Ранее Иван Охлобыстин заявил, что россияне несправедливо начали травить в сети Ивана Урганта.