Иван Охлобыстин cчитает, что Запад заинтересован в «балабановщине» в российском кино

Охлобыстин отметил, что вкусы диктовались опосредованно. Для того, чтобы стать известным режиссером, заработать достаточное количество средств для хороших жизненных условий, «нужно было снять какую то антисоветчину». После чего попасть в номинацию иностранного фестиваля, вернуться в Россию, пообщаться с руководителями федеральных каналов, рассказать о своих знакомствах в Каннах, где свои картины представляют самые именитые режиссеры. И именно таким образом строить карьеру.