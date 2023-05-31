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В КНР призвали США создать атмосферу для диалога между военными

Политика
В КНР призвали США создать атмосферу для диалога между военными

США должны продемонстрировать искренность и исправить свои ошибки для создания необходимых условий для диалога между военными ведомствами Пекина и Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй.

Глава ведомства отметил, что, несмотря на заявления США о необходимости укрепления взаимодействия с Китаем, Вашингтон постоянно игнорирует озабоченности Пекина. Вместе с этим, Соединенные Штаты создают препятствия, которые серьезно сказываются на доверии между военными обоих государств.

«Американская сторона должна продемонстрировать искренность, исправить свои ошибки, создать необходимые условий для диалога и взаимодействия между двумя сторонами», — говорится в заявлении главы Минобороны КНР.

Кэфэй отметил, что Китай придает большое значение развитию отношений между военными обеих стран. Однако данное взаимодействие должно быть построено на принципах и ответственности за нынешние трудности взаимодействия.

Помощник госсекретаря по делам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер сообщил об отказе Китая от контактов с США после встречи в Вене. Он отметил, что официальные представители КНР не реагируют на любые инициативы по взаимодействию.
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