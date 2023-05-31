В КНР призвали США создать атмосферу для диалога между военными

Помощник госсекретаря по делам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер сообщил об отказе Китая от контактов с США после встречи в Вене. Он отметил, что официальные представители КНР не реагируют на любые инициативы по взаимодействию.