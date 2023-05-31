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Кабмин создал ФГУП для объединения железных дорог новых регионов

Общество
Кабмин создал ФГУП для объединения железных дорог новых регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Железные дороги Новороссии». Информация появилась на официальном сайте правительства.

Как стало известно, предприятие объединит соответствующую транспортную систему в новых регионах. Речь идет о ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

«Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов», — говорится в заявлении.

Сотрудникам местных организаций предоставят возможность трудоустроиться в «Железные дороги Новороссии», в том числе в порядке перевода. При этом головной офис ФГУП обустроят в Донецке, а само предприятие будет находиться под управлением РЖД.

Ранее стало известно о скором начале строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Проект планируют завершить к 2027 году.
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