В подмосковном Орехово-Зуеве локализовали пожар в административном здании

В городе Орехово-Зуево Московской области сотрудники МЧС потушили пожар, который произошел в административном здании, сообщается в ведомственном Telegram-канале.
Возгорание, которое охватило площадь в 80 квадратных метров, случилось на втором этаже комплекса. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. Сообщается, что пожар произошел из-за того, что загорелась проводка.
Отметим, что 31 мая в час ночи в многоквартирном доме Калининского района Санкт-Петербурга произошел пожар. В результате происшествия пострадал один мужчина. Его госпитализировали, сообщает региональное МЧС. Возгорание ликвидировали за полчаса.