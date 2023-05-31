В подмосковном Орехово-Зуеве локализовали пожар в административном здании

Отметим, что 31 мая в час ночи в многоквартирном доме Калининского района Санкт-Петербурга произошел пожар. В результате происшествия пострадал один мужчина. Его госпитализировали, сообщает региональное МЧС. Возгорание ликвидировали за полчаса.