Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жилищные сертификаты помогут зауральским погорельцам погасить ипотеку

Общество
Жилищные сертификаты помогут зауральским погорельцам погасить ипотеку

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о помощи жителям, лишившихся домов из-за лесных пожаров.

По словам Шумкова, местные погорельцы с помощью жилищных сертификатов смогут погасить имеющуюся ипотеку, а также оформить новую, оплачивая первый взнос. Как отметил Шумков, в регионе уже выдано более 460 жилищных сертификатов, 373 дачника получили матпомощь в счет компенсации за сгоревшие дома, сообщает УралПолит.Ru.

Всем владельцам строений, сильно пострадавших от пожаров, выплачивается единоразовая матпомощь в размере от 10 до 50 тысяч рублей. За утрату садового участка или дачного дома выдается субсидия в размере 100 тысяч рублей, а семьям погибших в пожаре выплачивается по миллиону рублей.
курганская область пожар сертификаты
Военкоры ФАН