Жилищные сертификаты помогут зауральским погорельцам погасить ипотеку

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о помощи жителям, лишившихся домов из-за лесных пожаров.
По словам Шумкова, местные погорельцы с помощью жилищных сертификатов смогут погасить имеющуюся ипотеку, а также оформить новую, оплачивая первый взнос. Как отметил Шумков, в регионе уже выдано более 460 жилищных сертификатов, 373 дачника получили матпомощь в счет компенсации за сгоревшие дома, сообщает УралПолит.Ru.
Всем владельцам строений, сильно пострадавших от пожаров, выплачивается единоразовая матпомощь в размере от 10 до 50 тысяч рублей. За утрату садового участка или дачного дома выдается субсидия в размере 100 тысяч рублей, а семьям погибших в пожаре выплачивается по миллиону рублей.