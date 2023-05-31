Жилищные сертификаты помогут зауральским погорельцам погасить ипотеку

Всем владельцам строений, сильно пострадавших от пожаров, выплачивается единоразовая матпомощь в размере от 10 до 50 тысяч рублей. За утрату садового участка или дачного дома выдается субсидия в размере 100 тысяч рублей, а семьям погибших в пожаре выплачивается по миллиону рублей.