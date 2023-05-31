Ливийский совместный комитет «6+6» и ВГС согласовали приблизительную дату выборов в стране

Рабат, 31 мая. Ливийский совместный комитет «6+6» и Высший государственный совет (ВГС) объявили дату начала избирательного процесса в стране, пишут арабские СМИ.
В столице Марокко состоялись переговоры между чиновниками, в результате которых достигнуто соглашение о том, что выборы в парламент проведут в декабре 2023 года, а президентские в январе 2024-го.
«На заседании решено сформировать мини-правительство, целью которого станет организация и проведение избирательного процесса. Его работа продлиться в течении шести месяцев без права продления», — сказано в заявлении ведомства.
Главными спорными вопросами в ходе переговоров стало разрешение на участие в выборах военных и политических деятелей эпохи Каддафи, а также лиц с двойным гражданством.
Ранее ливийский совместный комитет «6+6», представленный членами парламента и Высшего государственного совета (ВГС), объявил о достижении полного согласия по пунктам законодательной базы избирательного процесса, связанным с выборами президента страны и членов Национального собрания.