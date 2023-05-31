Пресс-секретаря МИД Польши отстранили из-за заявлений о Волынской резне

Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина выступил с требованием извинений от Украины за Волынскую резню. После этого дипломата отстранили от работы, сообщает RMF FM.
Обозреватели радиостанции рассказали, что после этого интервью пресс-секретаря МИД Польши отстранили от работы на неопределенный срок. По мнению корреспондентов, дипломат уже не вернется к своим обязанностям, несмотря на то, что официально его отправили в отпуск.
Ясина в мае этого года в беседе с журналистами потребовал извинений от украинского президента Владимира Зеленского за события в Волыни. Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч осудил высказывание польского дипломата.