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Пресс-секретаря МИД Польши отстранили из-за заявлений о Волынской резне

Политика
Пресс-секретаря МИД Польши отстранили из-за заявлений о Волынской резне

Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина выступил с требованием извинений от Украины за Волынскую резню. После этого дипломата отстранили от работы, сообщает RMF FM.

Обозреватели радиостанции рассказали, что после этого интервью пресс-секретаря МИД Польши отстранили от работы на неопределенный срок. По мнению корреспондентов, дипломат уже не вернется к своим обязанностям, несмотря на то, что официально его отправили в отпуск.

Ясина в мае этого года в беседе с журналистами потребовал извинений от украинского президента Владимира Зеленского за события в Волыни. Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч осудил высказывание польского дипломата.
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