Пресс-секретаря МИД Польши отстранили из-за заявлений о Волынской резне

Обозреватели радиостанции рассказали, что после этого интервью пресс-секретаря МИД Польши отстранили от работы на неопределенный срок. По мнению корреспондентов, дипломат уже не вернется к своим обязанностям, несмотря на то, что официально его отправили в отпуск.