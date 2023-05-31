Германия намерена ужесточить контроль на границе с Польшей из-за нелегальной миграции

За первые четыре месяца 2023 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf) зафиксировало 110 тыс. обращений с просьбой о статусе беженца. Этот показатель оказался на 78% выше, чем в 2022 году. Заявители прибывают преимущественно из Сирии и Афганистана, пишет Die Welt.