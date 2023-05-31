Германия намерена ужесточить контроль на границе с Польшей из-за нелегальной миграции

Инициативу об ужесточении контроля на немецко-польской границе из-за роста нелегальной миграции озвучила глава МВД Германии Нэнси Фезер.
Министр посетила приграничный город Свенцко. Населенный пункт расположен на территории Польши. В ходе визита Фезер настояла на усилении мер на границах, в частности, если речь идет о наземном и воздушном транспорте. Такими методами глава МВД ФРГ намерена бороться с «новым миграционным давлением».
За первые четыре месяца 2023 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf) зафиксировало 110 тыс. обращений с просьбой о статусе беженца. Этот показатель оказался на 78% выше, чем в 2022 году. Заявители прибывают преимущественно из Сирии и Афганистана, пишет Die Welt.
Историк профессор Войцех Полак ранее обвинил Германию в попытке переложить ответственность за Холокост на Польшу. Он рассказал, что Немецкий исторический институт пригласил с лекциями о причастности поляков к геноциду евреев профессора Яна Грабовского, прославившегося спорными высказываниями об этом историческом явлении.