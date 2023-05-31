Власти Брянской области продлили запрет на посещение лесов

Как пояснили в ведомстве, за последнее время в регионе осложнилась лесопожарная обстановка в лесах, поэтому необходимо исключить риск возникновения новых очагов природных пожаров. В связи с этим с 30 мая по 10 июня вводится запрет на посещение гражданами лесов, сообщает РИА «Стрела».