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Власти Брянской области продлили запрет на посещение лесов

Общество
Власти Брянской области продлили запрет на посещение лесов

Управление лесами Брянской области опубликовало приказ о пролонгации ограничений на посещение лесов.

Как пояснили в ведомстве, за последнее время в регионе осложнилась лесопожарная обстановка в лесах, поэтому необходимо исключить риск возникновения новых очагов природных пожаров. В связи с этим с 30 мая по 10 июня вводится запрет на посещение гражданами лесов, сообщает РИА «Стрела».

Запрет не распространяется на сотрудников профильных структур, занятых охраной, воспроизводством и использованием лесов. Всем остальным в указанный период нельзя заходить или заезжать на машинах в лесопарковые зоны.
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