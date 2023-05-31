Жителей Новосибирска напугал заблудившийся лосенок

Пользователи соцсетей, проживающие в Калининском районе Новосибирска рассказали в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» о госте из леса.
По словам очевидцев, на один из огороженных участков между жилыми домами случайно забрел лосенок. Он устроил переполох среди местных жителей, пытаясь перескочить через высокий металлический забор, сообщает Сибкрай.ru.
После ознакомления с опубликованными в соцсети материалами на место ЧП выехал специалист министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. В итоге лосенку помогли выбраться из городской западни.