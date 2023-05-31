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Оперштаб Краснодарского края сообщил о падении беспилотника рядом с Ильским НПЗ

Происшествия
Оперштаб Краснодарского края сообщил о падении беспилотника рядом с Ильским НПЗ

Беспилотник обнаружили на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Краснодарском крае. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по региону.

По предварительной информации, дрон упал в ночь на вторник около 04:00. Кто именно запустил БПЛА, пока неизвестно.

«В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло», — указано в сообщении.

Ранее на место инцидента выехали сотрудники оперативных служб и правоохранители. В 09:20 взрывотехники полностью ликвидировали летательный аппарат.

Информация о пострадавших не поступала. Также власти сообщили, что в настоящее время местным жителям ничего не угрожает.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино со стороны украинских боевиков. На этом фоне было принято решение эвакуировать детей из нескольких опасных районов.
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