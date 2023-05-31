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В подмосковном Орехово-Зуево загорелся торговый центр

Происшествия
В подмосковном Орехово-Зуево загорелся торговый центр

В городе Орехово-Зуево Московской области произошло возгорание в торговом центре «Феникс». На видео зафиксировано, как из окон исходит черный дым.

По предварительным данным, на втором этаже комплекса загорелась проводка, из-за чего и случился пожар. Пожар происходит на площади 80 квадратных метрах.

О пострадавших в результате происшествия пока не сообщалось. На месте ведут работы экстренные службы.

Ранее во Владивостоке вспыхнул пожар на складе. На месте работали 40 спасателей и десять единиц техники. В результате происшествия пострадал один человек. Возгорание было на площади около 200 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС.
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