В подмосковном Орехово-Зуево загорелся торговый центр

В городе Орехово-Зуево Московской области произошло возгорание в торговом центре «Феникс». На видео зафиксировано, как из окон исходит черный дым.
По предварительным данным, на втором этаже комплекса загорелась проводка, из-за чего и случился пожар. Пожар происходит на площади 80 квадратных метрах.
О пострадавших в результате происшествия пока не сообщалось. На месте ведут работы экстренные службы.
Ранее во Владивостоке вспыхнул пожар на складе. На месте работали 40 спасателей и десять единиц техники. В результате происшествия пострадал один человек. Возгорание было на площади около 200 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС.