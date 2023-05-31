Стажер в Мордовии украл запчасти из автомагазина

Сотрудники ГУ МВД России по Мордовии расследовали уголовное дело о краже автозапчастей.
По версии следствия, 46-летний житель Зубовой Поляны трудоустроился в местный магазин автозапчастей. Он проходил стажировку, оформляя заказ деталей, а также упаковывая и размещая их на стеллажах. Войдя в доверие у работодателя, он оформил еще два заказа, но полученные запчасти присвоил себе, сообщают «Известия Мордовии».
Преступная махинация стажера была разоблачена во время очередной ревизии. Выяснилось, что корыстный правонарушитель успел нанести магазину ущерб в размере 42 тысяч рублей. Похититель уже возместил ущерб в полном объеме. Решается вопрос о передаче материалов уголовного дела в суд.