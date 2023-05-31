Автоматика отключила от сети первый энергоблок Калининской АЭС

Первый энергоблок Калининской атомной электростанции (КАЭС) отключен от сети, рассказали в «Росэнергоатоме».
По данным компании, первый энергоблок отключила автоматика — информации о причинах этого не приводится. Угрозы безопасности нет, подчеркнул оператор российских АЭС.
«После устранения причин срабатывания автоматики энергоблок №1 будет включен в сеть», — говорится в сообщении.
Россия будет ждать официального предложения Турции по строительству АЭС в Синопе. Об этом ранее сообщил глава четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.