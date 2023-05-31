Актер из сериала «Мандалорец» Джон Бисли умер в возрасте 79 лет

Американский актер Джон Бисли, ранее снявшийся в сериале «Мандалорец», ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщило издание «Газета.ru» со ссылкой на источники.
Информацию подтвердил сын артистка Майк Бисли. При этом он назвал родителя своим лучшим другом и примером для подражания.
«Говорят, вам никогда не следует встречаться со своими героями, потому что они оказываются не теми, кем вы их представляли. Это так неправильно», — добавил наследник.
Как указано в материале, родившийся в 1943 году Джон Бисли начал проявлять интерес к актерству уже в зрелом возрасте. Первые съемки в кино состоялись, когда ему уже шел «пятый десяток».
Тем не менее за свою творческую карьеру он успел принять участие во многих успешных проектах. Помимо «Мандалорца», в его фильмографии есть такие картины, как «Неприкасаемые», «Морская полиция: Спецотдел» и «Ваша честь».
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