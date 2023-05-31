В России за сутки ликвидировали 62 природных пожара

Специалисты потушили 62 природных пожара в России на площади в 2807 гектаров. Об этом говорится в сообщении Авиалесоохраны.
Отметим, что к полуночи 31 мая в России продолжали действовать 55 лесных пожаров на площади в 5592 гектара. Наибольший очаг возгорания зафиксирован в Свердловской области.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 62 лесных пожара», — сообщила Авиалесоохрана.
Ранее спасатели локализовали четыре природных пожара на площади более 900 гектаров в Тюменской области. Для ликвидации возгораний были задействованы 182 сотрудника МЧС и 39 единиц спецтехники.