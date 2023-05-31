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В Красноярском крае дедушка уронил годовалого ребенка и оставил его умирать

Происшествия
В Красноярском крае дедушка уронил годовалого ребенка и оставил его умирать

Родители из Красноярского края оставили годовалого младенца с дедушкой. Мужчина уронил ребенка. Как сообщает «РЕН.ТВ», родственник бросил малыша умирать на кухне.

Инцидент произошел в селе Соколовка. Многодетная мать попросила дедушку присмотреть за спящим членом семьи. В этот момент женщина решила поработать в огороде.

Родственник длительное время находился рядом с внуком. Тот в определенный момент проснулся и начал плакать. Дедушка попытался успокоить малыша, но не смог его удержать. Младенец упал на пол, но ему не помогли. В результате падения ребенок скончался.

После обнаружения тела на место прибыли медики. Правоохранители возбудили уголовное дело из-за смерти по неосторожности.

Ранее в Пермском крае ребенок заживо сгорел в коляске. Это произошло из-за возгорания пледа.
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