МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников

По данным ведомства, в розыск объявлен первый заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Колесник. Сведения о замглавы генштаба Вооруженных сил Украины Александра Локоты и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко также появились в базе разыскиваемых.