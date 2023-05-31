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МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников

Политика
МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников

Три украинских генерала объявлены в розыск. Соответствующая информация появилась в базе министерства внутренних дел России.

По данным ведомства, в розыск объявлен первый заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Колесник. Сведения о замглавы генштаба Вооруженных сил Украины Александра Локоты и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко также появились в базе разыскиваемых.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в материалах МВД России.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ранее объявила в розыск одного из участников подготовки подрыва атомной электростанции. Разыскиваемым лицом является гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения.
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