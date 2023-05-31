МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников

Три украинских генерала объявлены в розыск. Соответствующая информация появилась в базе министерства внутренних дел России.
По данным ведомства, в розыск объявлен первый заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Колесник. Сведения о замглавы генштаба Вооруженных сил Украины Александра Локоты и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко также появились в базе разыскиваемых.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в материалах МВД России.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) ранее объявила в розыск одного из участников подготовки подрыва атомной электростанции. Разыскиваемым лицом является гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения.