Фильм «Нина» с Юлией Пересильд включили в основную программу Шанхайского кинофестиваля

При участии Бычковой, сценарий «Нины» написан Любовью Мульменко. Главные роли также исполнили Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе. В фильме рассказывается о жизни 40-летней Нины, у которой заботливый муж, сын и любимая работа. Однако спокойное и счастливое пребывание героини на этом свете заканчивается после одного звонка из прошлого.