Фильм «Нина» с Юлией Пересильд включили в основную программу Шанхайского кинофестиваля

Оригинальный кинопроект сервиса KION «Нина» с Юлией Пересильд в главной роли включен в основную программу международного Шанхайского кинофестиваля (The 25th Golden Goblet Award Official Selection).
Режиссером кинокартины, который стал единственным российским в этом фестивале, выступает Оксана Бычкова. Проект поддержан Министерством культуры РФ по программе прямых инвестиций от «МТС Медиа».
При участии Бычковой, сценарий «Нины» написан Любовью Мульменко. Главные роли также исполнили Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе. В фильме рассказывается о жизни 40-летней Нины, у которой заботливый муж, сын и любимая работа. Однако спокойное и счастливое пребывание героини на этом свете заканчивается после одного звонка из прошлого.
Стоит напомнить еще об одной интересной кинокартине, которую сняли в космосе. 20 апреля была премьера фильма «Вызов» с участием актрисы Юлии Пересильд, кассовые сборы которого на 3 мая в России составили более одного миллиарда рублей.