Майя Санду не исключила, что Молдавия присоединится к Евросоюзу до 2030 года

Молдавия может вступить в Европейский союз уже к 2030 году. Такого мнения придерживается президент страны Майя Санду.
Глава государства отметила, что республика станет частью регионального содружества вместе с Приднестровьем. Однако перед этим необходимо выполнить ряд условий.
«Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на присоединение <...>, это наша цель», — сказала политик в интервью для агентства Bloomberg.
В конце прошлой недели в Кишиневе даже состоялся митинг, организованный командой Санду. Целью акции было показать западным партнерам, что граждане страны хотят стать частью «европейской семьи».
При этом ранее президент заявила, что надеется как можно скорее урегулировать конфликт в Приднестровье. Молдавский лидер хочет решить проблему до присоединения к ЕС.