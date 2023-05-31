Почему капитальный ремонт в Санкт-Петербурге стал проблемой, расскажут в «Патриоте»

Количество жалоб россиян на проблемы жилищно-коммунального хозяйства за прошлый год увеличились на 55%. Об этом на расширенной коллегии Генпрокуратуры сообщил глава ведомства Игорь Краснов. По его словам, самое главное положение таких дел свидетельствует о явных просчетах региональных властей и упущения в деятельности местных прокуроров.