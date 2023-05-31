Почему капитальный ремонт в Санкт-Петербурге стал проблемой, расскажут в «Патриоте»

Количество жалоб россиян на проблемы жилищно-коммунального хозяйства за прошлый год увеличились на 55%. Об этом на расширенной коллегии Генпрокуратуры сообщил глава ведомства Игорь Краснов. По его словам, самое главное положение таких дел свидетельствует о явных просчетах региональных властей и упущения в деятельности местных прокуроров.
Почему жители Санкт-Петербурга недовольны качеством работы городских служб ЖКХ? Почему капитальный ремонт в Санкт-Петербурге стал проблемой? Какие доступные для России технологии могут навести порядок в сфере ЖКХ? Как захватывают управляющие компании и почему власти не спешат противостоять мошенничеству? Почему тарифы в Петербурге растут быстрее инфляции?
На эти и другие вопросы в проекте «Время ЖКХ» в студии медиацентра «Патриот» ответят:
— руководитель регионального центра в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ контроль», член общественного совета при Жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга Алла Бредец;
— председатель ассоциации ЖСК, ЖК И ТСЖ Петербурга, председатель ТСЖ «Большая Охта», кандидат юридических наук Светлана Тамарова.
Эфир состоится 31 мая, в среду, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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