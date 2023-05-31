Иван Охлобыстин заявил о необходимости вернуть цензуру в кино

Цензура в российском кинематографе нужна. Такое мнение высказал актер Иван Охлобыстин для YouTube-канала Metametrica. Однако ответственным за это людям не нужно вдаваться в крайности.
В рамках обсуждения проблем отечественных лент артист подчеркнул, что нужно быть осторожным в этом вопросе. Некоторые могут «закрутить гайку так, что воды не будет».
Гость студии указал на необходимость запретить спонсирование кино для некоторых категорий киноделов. Особенно он выделил людей, которые снимают кино о России, но демонстрируют только привычные черты культуры.
«Ограничить доступ к государственным средствам на кино нужно для сумасшедших, для явных спекулянтов на теме, для клюквенников, которые на этом тоже спекулируют, но по-другому», — подчеркнул он.
Охлобыстин уверен, что необходимо наладить адекватный способ фильтрации и снимать ленты разных жанров и направленностей.
Стоит отметить, что отечественный кинематограф испытывает зависимость от иностранного оборудования. Специалисты предрекают уменьшение объемов кинорынка на 50% из-за санкционного давления.