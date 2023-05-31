Сотрудники ДПС в Московской области задержали автоугонщика

Подмосковные автоинспекторы задержали в районе Коломны 23-летнего жителя города Ступино. Мужчину подозревают в угоне автомобиля «Нива».
Как пишет издание «Вести Подмосковья», ночью в полицию горокруга Ступино обратился автомобилист, который сообщил об угоне своей машины. Автомобиль «Нива» исчез с Комсомольской улицы, где был припаркован. Вскоре инспекторы ГИБДД заметили на трассе похищенное транспортное средство, двигавшееся в направлении города Озеры.
Полицейские попытались остановить «Ниву», но водитель проигнорировал сигнал инспекторов. Тогда правоохранители бросились за преступником в погоню. В итоге злоумышленник был загнан в тупик в нп. Клишино под Коломной, где его и задержали.
Правонарушитель рассказал, что опоздал на электричку и решил добраться до дома на чужом авто. В отношении автоугонщика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. С фигуранта взяли подписку о невыезде. В настоящее время он ожидает дальнейших процессуальных действий.