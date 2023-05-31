Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом России, ведущим необъявленную войну

Политик отметил, что в рамках регулирующего ведение войны международного права, включая Гаагскую и Женевскую конвенции, можно расценивать ситуацию в отношениях Лондона и Москвы как пребывание в состоянии войны. Он указал, что британские чиновники должны помнить об этом.