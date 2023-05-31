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Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом России, ведущим необъявленную войну

Политика
Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом России, ведущим необъявленную войну

Великобритания была и остается извечным врагом России. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что в рамках регулирующего ведение войны международного права, включая Гаагскую и Женевскую конвенции, можно расценивать ситуацию в отношениях Лондона и Москвы как пребывание в состоянии войны. Он указал, что британские чиновники должны помнить об этом.

Медведев указал, что Лондон выступает в качестве союзника Киева, оказывая ему военную помощь в виде техники и специалистов. Таким образом, Великобритания ведет против России необъявленную войну. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в таком случае любой британкий деятель может рассматриваться как законная военная цель.

Ранее Медведев назвал сенатора Линдси Грэма «старым дураком» после слов об удачных тратах на Украину.
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