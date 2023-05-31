В Москве начались съемки нового фильма с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба проекта. Новая комедия получила название «Зять».
По сюжету персонаж Нагиева Антон планирует жениться на девушке Алене, которая в него влюблена. Отец невесты — Олег — помнит об аморальном прошлом жениха и старается помешать свадьбе.
К работе в фильме также пригласили Яна Цапника, Ирину Пегову, Дарью Петриченко, Григория Сиятвинду и других. Режиссером комедии стал Ананио Мамедов. Премьера кинокартины должна состояться зимой 2024 года.
Ранее игровой фильм о Русалочке собрал более 185 миллионов долларов за выходные. Главную роль в ремейке одноименного мультфильма студии «Дисней» сыграла актриса Холли Бейли.