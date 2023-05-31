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В Москве начались съемки нового фильма с Дмитрием Нагиевым

Шоу-бизнес
В Москве начались съемки нового фильма с Дмитрием Нагиевым

В Москве начались съемки нового фильма с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба проекта. Новая комедия получила название «Зять».

По сюжету персонаж Нагиева Антон планирует жениться на девушке Алене, которая в него влюблена. Отец невесты — Олег — помнит об аморальном прошлом жениха и старается помешать свадьбе.

К работе в фильме также пригласили Яна Цапника, Ирину Пегову, Дарью Петриченко, Григория Сиятвинду и других. Режиссером комедии стал Ананио Мамедов. Премьера кинокартины должна состояться зимой 2024 года.

Ранее игровой фильм о Русалочке собрал более 185 миллионов долларов за выходные. Главную роль в ремейке одноименного мультфильма студии «Дисней» сыграла актриса Холли Бейли.
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