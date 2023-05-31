Врач Кашух развеяла миф о запрете на сладости при сахарном диабете

Специалист объяснила, что достаточно перестроить рацион, сделав его более здоровым. По ее словам, при такой патологии диеты и полный отказ от десертов бесполезны. Достаточно будет ограничить их употребление. А вместо блюд, которые содержат «быстрые» углеводы, врачи советуют готовить еду, в которой эти органические соединения расщепляются медленно. Например, бурый рис или цельнозерновые макароны.