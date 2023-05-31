ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские боевики вновь обстреляли поселок Теткино, расположенный в Глушковском районе Курской области. О последствиях удара по населенному пункту рассказал глава региона Роман Старовойт.
Утром 31 мая местные власти насчитали два прилета. На улице Фрунзе под обстрел попали сразу четыре дома. У зданий повреждены кровли, фасады и выбиты окна. Боевики ВСУ также нанесли урон двум автомобилям.
«К счастью, пострадавших нет», — заявил Старовойт в своем Telegram-канале.
В Белгородской области украинские военные обстреляли пункт временного размещения — два человека ранены, один погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.