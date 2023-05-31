Суд в Амурской области рассмотрит дело об афере при строительстве космодрома Восточный

Прокуратура Амурской области передала в суд материалы уголовного дела о финансовых махинациях при строительстве объектов космодрома Восточный.
Как пояснили в ведомстве, следствие установило, что руководитель одного из подразделений строительной подрядной организации превысил свои должностные полномочия. Он, войдя в преступный сговор с начальником, ежемесячно фальсифицировал премии на своих сотрудников, сообщает AmurInfo.
Те даже не знали об этом, так как деньги переводились на личный счет начальника. Размер нанесенного ущерба оценивается примерно в два миллиона рублей. Задержанный частично признал свою вину. Теперь суд рассмотрит дело по существу.