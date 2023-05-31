Жители центральной части Архангельска остались без света

Жители центрального района Архангельска остались без электричества в среду утром, 31 мая. Причиной послужило отключение кабельной линии, передала пресс-служба местного филиала ПАО «Россети Северо-Запад».
Как указано в заявлении, сотрудники аварийных служб уже приступили к устранению неполадок. Работы ведутся недалеко от проспекта Ломоносова, а также на улице Воскресенская и Троицком проспекте.
«Энергетики восстанавливают электроснабжение в районе улицы Воскресенская-пр.Ломоносова-Троицкий после отключения кабельной линии 10 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам. Параллельно организуются резервные схемы электроснабжения. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время. Для потребителей работает бесплатная круглосуточная "горячая линия" 8-800-220-0-220», — сообщили в ПАО «Россети Северо-Запад».
Ожидается, что восстановление завершится в ближайшее время. Тем не менее работники организуют резервные схемы электроснабжения.
Накануне массовое отключение света произошло во Владивостоке. Инцидент стал следствием сбоев в работе местной подстанции «Вторая Речка».