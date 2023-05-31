Когда украинцы начнут террор против Европы, обсудят в медиацентре «Патриот»

Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина, который призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню, отстранен от работы.
Лукаш Ясина ранее заявил, что Украина до сих пор не принесла извинения Варшаве за Волынскую резню и поэтому Зеленский должен взять на себя больше ответственности и сделать это. По его мнению, от украинской стороны до сих пор прозвучало недостаточно извинений, хотя Польша взяла на себя ответственность за преступления против украинцев.
Является ли подрыв «Северных потоков» террористическим актом Киева против Берлина? Может ли ненависть украинских неонацистов к евреям и полякам перерасти в конкретные действия и когда это может случиться? Как могут быть реализованы в Киеве угрозы против Венгрии и Сербии? Украинские наци уже терроризируют русских в Европе, но могут ли они развязать там войну, ждать ли расстрелов посольств и гражданских лиц? Ядерный террор Киева – кто будет первой жертвой? Ответит ли Киев террором странам ЕС после отказа финансировать войну и долги?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— директор «Института политических исследований», российский государственный и общественный деятель Сергей Марков;
— заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков;
— независимый политический обозреватель Максим Рева.
Эфир состоится 31 мая, в среду, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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