Является ли подрыв «Северных потоков» террористическим актом Киева против Берлина? Может ли ненависть украинских неонацистов к евреям и полякам перерасти в конкретные действия и когда это может случиться? Как могут быть реализованы в Киеве угрозы против Венгрии и Сербии? Украинские наци уже терроризируют русских в Европе, но могут ли они развязать там войну, ждать ли расстрелов посольств и гражданских лиц? Ядерный террор Киева – кто будет первой жертвой? Ответит ли Киев террором странам ЕС после отказа финансировать войну и долги?