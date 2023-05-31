Детский омбудсмен в Татарстане Волынец предложила проводить процедуру аборта только по полисам ОМС

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец внесла предложение о проведении процедуры прерывания беременности исключительно по полису ОМС. С просьбой поддержать инициативу она обратилась к главе комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.