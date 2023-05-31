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Детский омбудсмен в Татарстане Волынец предложила проводить процедуру аборта только по полисам ОМС

Общество
Детский омбудсмен в Татарстане Волынец предложила проводить процедуру аборта только по полисам ОМС

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец внесла предложение о проведении процедуры прерывания беременности исключительно по полису ОМС. С просьбой поддержать инициативу она обратилась к главе комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

«Проведение процедуры абортов только в рамках ОМС даст возможность усилить контроль над их осуществлением», — заявила детский омбудсмен.

Волынец добавила, что это позволит отследить точную статистику абортов в России, так как частные компании не всегда предоставляют данные. Она выявила уверенность, что инициатива должна увеличить статистику рождаемости.

Ранее минздрав заявил, что количество абортов в стране снизилось на 4%.
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