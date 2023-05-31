Власти Белгородской области в среду эвакуируют 300 детей из Грайворонского и Шебекинского районов

Детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов начнут эвакуировать в более безопасные места. Об этом говорится в заявлении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Ранее чиновник сообщил, что в ночь на 31 мая украинские боевики обстреляли несколько приграничных населенных пунктов. В частности, массированной атаке подвергся город Шебекино.
Как стало известно, ранения различной степени тяжести получили четыре человека. Одного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Более того, были повреждены жилые дома и местная школа. После этого власти приняли решение эвакуировать несовершеннолетних.
«Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
До этого сообщалось об атаке бойцов ВСУ на поселок Карпаты в Луганской Народной Республике. Националисты нанесли удар по птицефабрике, из-за чего погибли четыре строителя.
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